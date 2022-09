Sottocosto Euronics: Android TV 4K da 50 pollici a metà prezzo, 370 euro in meno

Volete un nuovo televisore 4K senza spendere troppo? Ecco l’offerta che fa al caso vostro: nel volantino Sottocosto Online di Euronics è possibile trovare, oltre al Samsung Galaxy S21 FE al 48% in meno, anche un Android TV 4K firmato Sharp a meno di metà prezzo. Scopriamolo nel dettaglio!

Il televisore di cui stiamo parlando è lo Sharp 50BL2EA, smart TV con sistema operativo Android e pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale. Lato video notiamo il supporto a HLG e HDR, mentre il comparto audio beneficia del decoder Dolby Digital Plus e della tecnologia DTS Virtual:X. Ovviamente non può risultare assente il sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione, essenziale per fruire della televisione mainstream.

Questo smart TV normalmente costa 699 euro presso la catena di distribuzione stellata ma, grazie al taglio di prezzo del 52% ora disponibile, è possibile effettuare l’acquisto a 329 euro, e il pagamento è completabile in 3 rate da 109,66 euro senza interessi. La consegna al piano ha un prezzo che parte da 49 euro, mentre la protezione acquisto SERENA costa un minimo di 39 euro. Se si desiderano poi i servizi di configurazione e installazione a parete è necessario pagare rispettivamente 11 euro e 39 euro.

Ribadiamo che questa promozione è valida esclusivamente online e fino al 26 settembre prossimo.

Sempre dalla stessa catena di negozi è disponibile anche il volantino Sconto Iva e Doppio Sconto Iva.