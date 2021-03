Sottocosto Euronics, cinque offerte imperdibili per le ultime ore di sconti

Il Sottocosto Euronics è prossimo alla sua conclusione. Dopo avere visto le migliori offerte specificamente su smartphone Oppo e Xiaomi, diamo un’occhiata a cinque promozioni imperdibili tra tutti i prodotti in sconto nella catena di negozi olandese.

Il primo dispositivo che vedremo in questa occasione è il notebook Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 dotato di display LED IPS Full HD da 15,6 pollici e, sotto la scocca, CPU Intel Core i7-1065G7 con clock base a 1.3 GHz e Boost a 3.9 GHz e SSD da 512 GB di capienza, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics, 8 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz. In questa occasione, questo modello è in sconto a 699 Euro anziché 849 Euro, ovvero il 17,67% in meno rispetto al listino.

Rimanendo nel mondo dei computer portatili troviamo il convertibile 2-in-1 Microsoft Surface Pro 7 con processore Intel Core i5-1035G4 dal clock base di 1,1 GHz e Boost a 3,7 GHz, scheda grafica condivisa Intel Iris Plus Graphics, SSD da 128 GB, 8 GB di memoria RAM e display LED touchscreen da 12,3 pollici. Il prezzo a cui viene venduto in sconto è pari a 799 Euro al posto di 1079 Euro.

Passiamo dunque al mondo smartphone, dove troviamo il modello Oppo A91 disponibile a 199 Euro anziché 329 Euro, dotato di display FHD+ da 6.4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel mentre, sotto la scocca, chip octa-core MediaTek Helio P70, 8 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con slot microSD, batteria da 4025 mAh con ricarica VOOC 3.0, fotocamera quadrupla posteriore (48 + 8 + 2 + 2 megapixel) e sensore singolo anteriore da 16 MP.

Dulcis in fundo, troviamo due smart TV a marchio LG: il primo di nostro interesse è il modello 55NANO866NA.API con pannello Nanocell Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, sistema operativo proprietario WebOS, decoder virtual Dolby Atmos e HDR. Il prezzo, in questo caso, è pari a 699 Euro anziché 1099 Euro.

In alternativa, altro modello particolarmente interessante è il televisore LG OLED65BX6LB con pannello OLED da 65 pollici Ultra HD 4K, tuner digitale terrestre DVB-T2, Dolby Atmos lato audio, HDR, 4 porte HDMI e il sistema operativo proprietario WebOS. In questo caso il prezzo scontato è pari a 1699 Euro anziché 2499 Euro.

Intanto da MediaWorld sta per finire il Red Weekend, dunque vi consigliamo di consultare le offerte del momento su prodotti come notebook Asus, HP e Huawei per vedere se trovare qualche dispositivo di vostro interesse.