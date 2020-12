Sottocosto Euronics: i migliori sconti sui TV OLED, QLED e 4K

Da qualche giorno è partito il Sottocosto di Natale di Euronics, che scadrà il prossimo 21 Dicembre 2020, ed il volantino propone un'ampia gamma di promozioni anche su TV e soundbar. Vediamo quali sono i più interessanti.

Il TV Sony KD55XH8096BAEP da 55 pollici è disponibile a 649 Euro, il 31% in meno rispetto ai 949 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate. In sconto troviamo anche il Samsung UE65TU7090UXZT da 65 pollici, al prezzo di 579 Euro, per un risparmio del 27% rispetto ai 799 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul Samsung UE55TU8500UXZT da 55 pollici, a 499 Euro, per un risparmio di 300 Euro se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 799 Euro.

Tra i TV QLED di Samsung, invece, troviamo il QE55Q90TATXZT da 55 pollici a 1299 Euro, 700 Euro in meno dai 1999 euro imposti da Samsung, mentre il QE55Q95TATXZT da 55 pollici viene proposto a 1399 Euro, il 36% in meno dai 2199 Euro precedenti.

Per quanto concerne le soundbar, invece, la Sony HTS350.CEL è scontata a 159 Euro, mentre la LG SN6Y a 199 Euro: in quest'ultimo caso lo sconto è del 50% se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 399 Euro.

La lista completa dei TV e soundbar in offerta è disponibile a questo indirizzo.