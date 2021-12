Sottocosto Euronics: sconti fino a 600 Euro su TV LG OLED e Sony

Continua il Sottocosto Winter Party di Euronics, il volantino lanciato di recente dalla catena di distribuzione ed attivo per tutto il periodo natalizio. Tra le promozioni più interessanti proposte ne troviamo due su altrettanti modelli di TV.

L'LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile a 1299 Euro, con un risparmio di 600 Euro rispetto ai 1899 Euro di listino. Dati alla mano, lo sconto è del 32%, non male tenendo conto che stiamo parlando di un TV lanciato nel 2021 dalla compagnia asiatica e che è dotato di un pannello OLED 4K. Euronics sottolinea che la consegna al piano ha un costo di 49 Euro, mentre per gli extra come la configurazione del TV bisogna pagare 11 Euro, che diventano 39 Euro per l'installazione del TV a parete. Zero Euro sono richiesti per il ritiro dell'usato, ma è possibile anche effettuare il ritiro del TV a costo zero nel punto vendita Euronics più vicino, verificando la disponibilità direttamente attraverso il tool ad hoc.

Interessante anche lo sconto sul Sony KD55X81JAEP da 55 pollici, che passa a 699 Euro dai 999 Euro di listino, con un risparmio quindi del 30%. Anche in questo caso si applicano le stesse condizioni di vendita ed i costi extra per la spedizione.