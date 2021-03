Sottocosto Euronics: sconti su TV LG, Philips e Samsung Ultra HD 4K

Come abbiamo avuto modo di raccontare, nella giornata di ieri ha preso il via il Sottocosto Euronics, il nuovo volantino che sarà disponibile fino al 29 Marzo 2021 online, dove è possibile godere di un'ampia gamma di promozioni. La lista è composta anche da diversi modelli di TV, vediamo di cosa si tratta.

Partendo dai TV a marchio LG, il 49UN73006LA da 49 pollici è disponibile a 449 Euro, il 18% in meno rispetto ai 549 Euro di listino, mentre il modello da 55 pollici della linea 74006LB passa a 529 Euro, con un risparmio del 24% rispetto ai 699 Euro imposti dal produttore. Il 55NANO866NA da 55 ppollici passa invece a 699 Euro; della stessa linea troviamo in offerta anche il 65NANO866NA da 65 pollici, ad 849 Euro. L'LG OLED55GX da 55 pollici passa a 1999 Euro, il 20% in meno dai 2499 Euro di listino. Degna di nota anche la promozione sull'LG OLED65BX6LB da 65 pollici, che passa a 1699 Euro.

Fronte Philips, invece, troviamo il 43PUS8555 da 43 pollici, a 549 Euro, il 21% in meno rispetto ai 699 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la promozione sul 55OLED805 da 55 pollici, a 1299 Euro, 500 Euro in meno dai 1799 euro di listino.

Per quanto concerne Samsung, invece, il QE65Q90TATXZT da 65 pollici è disponibile a 1599 Euro, 900 Euro in meno dai 2499 Euro di listino, per un risparmio del 36%.