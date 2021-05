Sottocosto Mediaworld: 300 Euro di sconto su un TV LG OLED C1 da 48 pollici

Nuova settimana di Sottocosto per Mediaworld. La catena d'elettronica, come abbiamo avuto modo di spiegare a più riprese, permette di portare a casa a prezzo ridotto vari modelli di TV, tra cui figurano anche i nuovi OLED C1 di LG, su cui viene proposto uno sconto di 600 Euro.

Si tratta dell'LG OLED 48C15LA da 48 pollici, che può essere acquistato a 1399 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento in venti rate mensili da 69,95 Euro al mese, con tan e taeg 0%.

La consegna a casa è prevista tra il 18 ed il 21 Maggio 2021, al prezzo di 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuito.

Il TV, per chi non lo conoscesse, è dotato di un pannello OLED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel con refresh rate di 120Hz, oltre che di tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, con casse integrate con potenza in uscita di 40W.

Ricordiamo che il volantino sarà attivo fino al 16 Maggio 2021 prossimo.