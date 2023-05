Sottocosto Mediaworld: 40% di sconto su un notebook con RTX 3060

Continuano le offerte del Sottocosto di Mediaworld, e tra le promozioni proposte dal volantino della catena di distribuzione d'elettronica ed informatica ne segnaliamo una molto interessante su un notebook MSI Katana con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060.

Il laptop, MSI Katana GF66, sfoggia uno schermo da 15,6 pollici con processore Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, a cui si aggiungono 16GB di RAM ed SSD da 512GB.

Il prezzo proposto da Mediaworld è di 1099 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il finanziamento con tan 0% e taeg 0% in venti rate da 54,95 Euro al mese. La consegna a casa è garantita tra l'11 ed il 15 maggio 2023 a costo zero ed interessi zero, mentre non è possibile effettuare il ritiro in negozio.

A livello di scheda tecnica, il Katana GF66 è dotato dell'ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, mentre la NVIDIA GeForce RTX 3060 è dotata di DLSS e Dynamic Boost 2.0 che con l'IA fornisce automaticamente la potenza necessaria tra GPU, memoria di GPU e CPU per un aumento delle prestazioni più alto. Lo schermo invece offre un refresh rate da 144Hz, mentre il Nahimic 3D Sound permette di sperimentare un audio ultra immersivo.