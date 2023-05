Sottocosto Mediaworld: 50% di sconto su un TV LG OLED 4K da 55 pollici

Scadrà il 14 Maggio 2023 il Sottocosto di Mediaworld, e tra le promozioni proposte ne figura una sicuramente molto interessante su un TV LG OLED da 55 pollici della gamma A2.

Nella fattispecie, il modello OLED55A26LA da 55 pollici con pannello OLED 4K è disponibile ad 849 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1699,99 Euro di listino, con possibilità di godere del finanziamento a tasso zero in venti rate con tan e taeg 0% a 42,45 euro al mese.

A livello tecnico, il TV è dotato del nuovo processore a7 Gen 5 che con l’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere gli elementi dei fotogrammi per applicare la mappatura dei toni dinamica ottimale ed offrire anche un HDR naturale ed intenso allo stesso livello. Il sistema audio trasforma i due canali audio virtuali a 5.1.2 canali per una resa sonora ottimale.

Mediaworld garantisce la consegna tra il 12 ed il 23 Maggio 2023 a costo zero per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi, mentre il ritiro in negozio non è possibile. Disponibili anche le protezioni aggiuntivi: la Protection 3 anni per guasto ha un costo di 99,99 Euro, mentre quella che copre 3 anni per guasti e 2 anni per danni costa 129,99 Euro. Il ritiro dell’usato è gratuito, mentre l’allacciamento ha un prezzo di 14,90 Euro.