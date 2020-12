Sottocosto MediaWorld colpisce ancora: Galaxy A71 a un prezzo incredibile

Il Sottocosto MediaWorld è partito la scorsa settimana, riservandoci già numerose sorprese ma oggi ci sentiamo di segnalare questa fantastica offerta, magari da nascondere sotto l'albero.

Fino al 20 dicembre, infatti, sarà possibile avere Samsung Galaxy A71 nella colorazione Black al prezzo promozionale di 289,00 Euro arrivando a sfiorare il 40% di sconto sul prezzo iniziale.

Galaxy A71 è stato presentato ufficialmente a Gennaio insieme a Samsung Galaxy A51, Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite.

Si tratta di un eccellente device con un meraviglioso pannello Infinity-O Super Amoled da 6,7 pollici, comparto fotografico di tutto rispetto con quad-camera composta da un obiettivo principale da 64MP, camera grandangolare, macro e un quarto obiettivo ausiliario. La batteria da ben 4500mAh con carica rapida da 25W consente di arrivare a sera senza il minimo sforzo.

Se volete fare o farvi questo regalo, non vi resta che seguire il link e accaparrarvelo. Mediaworld offre il ritiro gratuito in negozio entro 24/48h senza alcun costo aggiuntivo. La modalità di pagamento è a discrezione dell'utente. Si potrà scegliere di pagare sia online che direttamente in negozio contestualmente alla consegna. La garanzia sarà valida 24 mesi a partire dal giorno di consegna per qualsiasi divetto di conformità che si manifesti durante l'uso.

Il volantino sottocosto MediaWorld scadrà fra pochi giorni perciò conviene affrettarsi!