Sottocosto Mediaworld: le migliori offerte sui TV OLED e QLED 4K

Come abbiamo avuto modo di spiegare, Mediaworld ha lanciato il Sottocosto di Ottobre 2021, che propone una serie di sconti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. La lista è davvero molto ampia ed include anche diversi modelli di TV, che possono essere acquistati a prezzi ribassati. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dall’LG OLED 65C15LA da 65 pollici, il prezzo proposto da Mediaworld è di 1899 Euro, in calo rispetto ai 2699 Euro di listino, mentre la variante da 55 pollici della stessa gamma può essere acquistata a 1279 Euro, dai 1499 Euro imposti dalla compagnia asiatica. Sempre dal fronte LG OLED, invece, segnaliamo l’OLED 48A1 da 48 pollici, che è disponibile a 949 Euro: in questo caso il risparmio è superiore ai 500 Euro rispetto ai 1499 Euro. Anche Sony rientra nella promozione con l’OLED KE48A9 da 48 pollici, a 1299 Euro. Tornando ad LG, l’OLED77C15LA 2021 da 77 pollici della linea C1 viene scontato a 2999 Euro.

Per quanto riguarda i QLED, il Samsung QE55Q80A da 55 pollici passa ad 899 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. In sconto troviamo anche il QE55QN85A da 55 pollici, a 1199 Euro, mentre il QE75Q60AAUXZT 2021 da 75 pollici può essere acquistato a 1499 Euro.

La lista completa dei TV in offerta nel Sottocosto di Mediaworld può essere consultata attraverso questo indirizzo.