Sottocosto Mediaworld: le migliori offerte su TV, soundbar e cuffie

Continua il Sottocosto di Mediaworld, il volantino della catena di distribuzione valido fino al 15 Maggio 2022 che come abbiamo avuto modo di raccontare propone un’ampia gamma di sconti e prodotti a prezzi ridotti. Quest’oggi ci soffermiamo su TV, soundbar e cuffie.

Tra le Tv, segnaliamo il Samsung UE43AU7170 da 43 pollici a 306 Euro, in calo rispetto ai 479 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 15,30 Euro al mese. L’LG NanoCell 43NAN0796PC da 43 pollici invece può essere acquistato a 352 Euro, in calo di 147 Euro se si confronta con i 499 Euro di listino. L’LG NanoCell 55NAN0776PA 2021 da 55 pollici invece è disponibile a 499 Euro, con un risparmio di 500 Euro rispetto ai 999 Euro di listino. Fronte OLED, invece, segnaliamo il 65A1 a 1261 Euro, in calo rispetto ai 1999 Euro di listino.

Tra le soundbar, la Samsung HW-Q600A/ZF è disponibile a 199,99 Euro, 200 Euro in meno dai 399 Euro precedenti. Il subwoofer BOSE Bass Module 700 Black invece viene proposto a 799 Euro, in calo di 100 Euro dagli 899 Euro di listino. La Bose Soundbar 700 Black invece è disponibile a 679 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.