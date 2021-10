Sottocosto Mediaworld, i migliori sconti su computer portatili top di gamma

In queste giornate di ottobre sta avendo luogo il Sottocosto Mediaworld per festeggiare i 30 anni della catena di distribuzione. In tale contesto è possibile trovare una vasta gamma di offerte su tantissimi prodotti: tra loro, in questa occasione tratteremo in particolare gli sconti su 5 computer portatili di fascia alta.

Contro la nostra prassi, partiamo dal più costoso Apple MacBook Pro 2020 proposto a 1.999 Euro contro i 2.459 Euro di listino. Si tratta di un laptop con processore Intel Core i5 di decima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4X a 3733MHz, chip grafico Intel Iris Plus, SSD da 1000 GB lato archiviazione e un display LED IPS Retina da 13,3 pollici con True Tone.

Passiamo dunque a un computer portatile dal design alquanto simile, ovvero Huawei MateBook D15. Grazie al Sottocosto è possibile aggiudicarselo a 649 Euro anziché 849 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Questo modello giunge con processore Intel Core I5-1135G7 da 2,4 GHz di clock base, chip grafico Intel Iris Xe, 512 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di RAM DDR4 e display LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 60Hz.

Altrimenti è possibile acquistare Huawei MateBook 14 a 899 Euro anziché 1.099 Euro, dotato di CPU AMD Ryzen 7 4800H da 2,9 GHz base e 4,2 GHz Turbo, grafica integrata AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e schermo LCD 2K (2160 x 1440 pixel) da 14 pollici.

Cambiando marchio, troviamo un notebook Lenovo ThinkPad a 799 Euro al posto di 999 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate Tasso Zero. Questo modello giunge con processore Intel Core I5-1135G7 come il MateBook D15, ma accompagnato da un’unità SSD da 256 GB, 8 GB di RAM DDR4 a 3200MHz espandibili fino a 32 GB e display LCD Full HD da 15,6 pollici.

Conclude questa lista il computer portatile Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 con processore Intel Core i5-10210U con clock base pari a 1,6 GHz e Boost a 4,2 GHz, chip grafico Intel UHD Graphics, SSD da 512 GB, 8 GB di RAM e schermo LCD Full HD da 14 pollici. Il prezzo, in questo caso, è pari a 888 Euro anziché 1.099 Euro.

