Sottocosto Mediaworld: i migliori sconti sui TV OLED e QLED

Continua il Sottocosto di Mediaworld sui prodotti d’elettronica ed informatica nell’ambito del volantino di Natale. Tra le numerose promozioni proposte dalla catena di distribuzione troviamo tantissimi modelli di TV a marchio OLED, che possono essere portati a casa a prezzi ridotti.

Il Samsung QE50Q60BAUXZT da 50 pollici QLED 4K è disponibile a 569,99 euro, i 36% in meno rispetto agli 899 Euro di listino. Il QE43Q60BAUXZT da 43 pollici invece cala a 511,99 Euro, con un risparmio del 35% dai 799 Euro precedenti.

L’LG OLED evo OLED77C26LD da 77 pollici invece passa a 2599 Euro, il 25% in meno dai 3499 Euro di listino. Il Sony XR55A80K OLED da 55 pollici viene invece proposto a 1399 Euro, il 24% in meno dai 1849 Euro precedenti. L’LG OLED55A26 da 55 pollici invece è disponibile ad 849 Euro: in questo caso lo sconto è del 50% rispetto ai 1699 Euro di listino.

Il Sottocosto di Mediaworld continuerà fino a Natale e propone tantissimi sconti anche su altre categorie di prodotti d’elettronica, tra cui smartphone, tablet, PC e prodotti d’elettronica ed informatica. Per tutti i dettagli sulle condizioni di spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Ovviamente è disponibile anche il ritiro in negozio selezionando il punto vendita più vicino.