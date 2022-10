Sottocosto Mediaworld, Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB scende sotto 1000 euro

Nel contesto del Sottocosto lanciato da Mediaworld e disponibile fino al 10 ottobre 2022 è possibile trovare molti dispositivi mobili top di gamma a prezzi vantaggiosi. Tra questi, il Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB in offerta è uno dei modelli più intriganti e imperdibili.

Lo sconto proposto dalla catena di distribuzione riguarda, come già citato, il Galaxy S22 Ultra da 256 GB di archiviazione in qualsiasi sua colorazione, portato da 1.379 euro a 979 euro con pagamento effettuabile anche in 20 rate da 48,95 euro al mese secondo piano Findomestic, senza interessi. La consegna a domicilio richiede il pagamento di 2,99 euro e viene completata in minimo cinque giorni.

Le specifiche tecniche sono le seguenti: chipset Exynos 2200, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 45W, display Dynamic AMOLED 2X da 6,8” Quad HD+ con refresh rate adattivo a massimo 120Hz, 12 GB di RAM e un comparto fotocamera caratterizzato da un sensore frontale da 40 megapixel e quad-camera sul retro (108 MP + 12 MP ultrawide + due teleobiettivi da 10 MP).

Questa promozione, ricordiamo, sarà disponibile sia online, sia presso i punti vendita Mediaworld fisici in tutta Italia.

