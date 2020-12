Sottocosto Mediaworld: sconti su iPhone, AirPods ed Apple Watch

Continuano gli sconti di Mediaworld nell'ambito del Sottocosto di Natale, che come abbiamo avuto modo di raccontare nelle ore passate include anche un'ampia gamma di sconti su TV. Tuttavia, la catena di distribuzione propone anche delle offerte su prodotti Apple.

Partendo dagli iPhone, l'iPhone 11 da 64 gigabyte nella colorazione nera è disponibile a 629 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 719 Euro di listino. In sconto però troviamo anche iPhone SE da 128 gigabyte, a 479 Euro dai precedenti 479,90 Euro. Debutta anche iPhone 12 da 64 gigabyte, scontato ad 869 Euro, per un risparmio di 80 Euro rispetto al prezzo imposto da Apple di 949 Euro. Per quanto concerne iPhone 7 da 32 gigabyte, invece, troviamo a 299 Euro.

Tra gli indossabili, invece troviamo le AirPods Pro a 199,99 Euro, 80 Euro in meno dai 279 Euro imposti dal colosso di Cupertino.

Interessante anche la promozione proposta su Apple Watch SE GPS, con cassa da 44mm, che è disponibile a 319 Euro, per un risparmio di soli 20 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Mediaworld propone la consegna gratuita sulla maggior parte degli articoli, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento rateale secondo le condizioni vantaggiose proposte dalla catena di distribuzione.