Sottocosto MediaWorld: sei sconti da non perdere su smartphone fino al 16 maggio

MediaWorld in occasione del suo compleanno ha lanciato il Sottocosto “Auguri MediaWorld” con tantissimi sconti su una vasta selezione di prodotti di elettronica di consumo. Tra le varie offerte, oggi segnaleremo le migliori su smartphone per ogni fascia di prezzo, così da soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Il primo smartphone che vedremo oggi è, come da nostra prassi, il più economico tra quelli consigliati. Si tratta di Samsung Galaxy A12, dispositivo dotato di schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+, SoC MediaTek MT6765, 4GB di memoria RAM, 64GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, per un comparto fotocamera caratterizzato da quattro sensori posteriori (48MP principale + 5MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP per la profondità di campo) e singola lente anteriore da 8MP, finendo con una batteria da 5000 mAh. Questo smartphone viene venduto a 139,99 Euro anziché 179,99 Euro.

Passiamo subito al modello Oppo Reno4 Z, disponibile a 249 Euro anziché 399 Euro. In questo caso si parla di uno smartphone con display da 6,57 pollici LED IPS, processore MediaTek Dimensity 800, 8 GB di RAM, memoria interna da 256 GB, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W e, lato fotocamera, quattro lenti posteriori (48MP principale + 8MP grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e due anteriori (16+2 megapixel).

Troviamo, in seguito, ben due modelli a marchio Xiaomi: innanzitutto c’è Xiaomi Mi 10T Lite 5G con display LCD Full HD+ da 6,67 pollici, chip Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di archiviazione, batteria da 4820 mAh, setup posteriore con quattro sensori (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e singolo sensore anteriore da 6MP. Il prezzo proposto con il Sottocosto è pari a 279 Euro anziché 399 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero da 13,95 Euro.

Segue poi Xiaomi Mi 10T Pro, sceso da 649 Euro a 469 Euro e dotato di CPU Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera posteriore (108MP grandangolo + 13MP ultra grandangolo + 5MP macro) e singola lente selfie da 20MP. Lato display, infine, si parla di un LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate da 144Hz.

Dulcis in fundo, non possiamo non segnalarvi lo sconto su iPhone 12 che scende da 989 Euro a 799 Euro. Lo smartphone ammiraglia di Apple figura il processore proprietario A14 Bionic hexa-core, 128 GB di archiviazione non espandibile, 4 GB di RAM, display Super Retina XDR OLED Full HD+ da 6,1 pollici, per un comparto fotocamera con due sensori posteriori (12MP ultra grandangolare + 12MP grandangolare) e singola lente anteriore da 12MP.

Sempre in occasione del Sottocosto è possibile trovare diversi TV OLED e QLED 4K in promozione.