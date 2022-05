Sottocosto Mediaworld, smart TV Samsung QLED a 753 Euro in meno

La nostra rassegna domenicale delle promozioni del momento tocca anche le maggiori catene di distribuzione presenti in Italia: dopo avervi parlato del doppio sconto su Honor 50 5G da Unieuro, ci spostiamo da Mediaworld per parlarvi di uno smart TV Samsung QLED a 753 Euro in meno fino al 15 maggio 2022.

Nel contesto del Sottocosto lanciato in data 6 maggio troviamo proprio questo televisore Samsung QLED QE55Q80A a 662 Euro al posto dei 1.415 Euro di listino, con pagamento effettuabile a Tasso Zero in 20 rate da 33,10 Euro al mese e ritiro gratuito in negozio in caso di acquisto online.

Si tratta di uno smart TV rilasciato sul mercato nel 2021 e dotato di un pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Lato video troviamo la compatibilità alle tecnologie HLG e HDR10+, mentre lato audio è supportato il formato Dolby Digital Plus. Il sistema operativo in dotazione è Tizen, piattaforma proprietaria Samsung, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

Questa promozione, come anticipato poco sopra, è valida sia nei negozi che sul sito web e resterà disponibile fino al 15 maggio; di conseguenza, avrete 7 giorni per valutare attentamente l’acquisto.