Sottocosto Mediaworld: super sconti su iPhone 13 ed iPhone 12

Il Sottocosto di Mediaworld continua anche oggi, sia nei negozi che online. La catena di distribuzione propone una serie di offerte molto interessanti sugli smartphone, tra cui figurano anche gli iPhone 13 ed iPhone 12, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Partendo da iPhone 13, la variante Blu con 256 gigabyte di storage è disponibile a 949 Euro, con un risparmio di 110 Euro rispetto ai 1059 Euro di listino. Lo smartphone include uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, processore A15 Bionic ed il supporto 5G. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate da 47,45 Euro al mese a tasso zero con tan e taeg 0%.

In offerta però troviamo anche l'iPhone 12 da 128 gigabyte, che passa a 749 Euro: anche in questo caso la riduzione è importante, e pari a 140 Euro rispetto agli 889 Euro di lancio. Lo smartphone in questione include un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, a cui si aggiunge il processore A14 Bionic. Il pagamento a tasso zero è da 37,45 Euro al mese per venti mensilità, con tan e taeg 0%.