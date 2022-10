Al via il Sottocosto Mediaworld: tante offerte fino al 10 Ottobre 2022

Mediaworld ha dato il via al Sottocosto, il nuovo volantino valido solo online che fino al 10 Ottobre 2022 propone un’ampia gamma di promozioni su tanti prodotti, alcuni dei quali però sono disponibili solo in poche unità.

iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile a 779 Euro, il 17% in meno rispetto ai 939 Euro di listino, mentre l’iPhone 11 da 128 gigabyte passa a 549 Euro, in calo dai 669 Euro imposti dal produttore. In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 gigabyte, a 979 Euro, il 29% in meno dai 1379 Euro di listino.

Non mancano all’appello gli indossabili: Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm in alluminio è disponibile a 249,99 Euro, il 26% in meno dai 339 Euro precedenti, mentre il Samsung Galaxy Watch5 da 44mm è disponibile a 269,99 Euro, i 17% in meno rispetto ai 329 Euro precedenti.

Tra i PC, invece, segnaliamo lo sconto sul MacBook Air da 13,3 pollici con M1, a 999 Euro, mentre l’Acer Aspire 7 è disponibile a 799 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino.

Fronte TV, invece, l’LG OLED 55A2 da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, mentre il Sony XR55A75KAEP da 55 pollici passa a 1299 Euro ed il Philips 55OLED706 da 55 pollici a 799 Euro.

