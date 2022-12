Sottocosto di Natale Comet, Samsung TV Neo QLED 55' a quasi metà prezzo

Continua il Sottocosto di Natale di Comet con tantissime promozioni su dispositivi d’elettronica e informatica. Tra i numerosi prodotti disponibili evidenzieremo di seguito un televisore Samsung Neo QLED del 2022 a quasi metà prezzo grazie a uno sconto di 900 euro sul listino.

Stiamo parlando del modello Samsung QE55QN90B, il quale si presenta con un display Neo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento nativa di 100Hz e massimo a 120Hz, supporto lato video alle tecnologie HDR10 Plus e HLG, oltre ad AMD FreeSync Premium Pro, ALLM e Game Motion Plus per il gaming. Sul fronte audio segnaliamo la compatibilità con la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo installato è la piattaforma proprietaria Tizen, e il supporto al digitale terrestre di ultima generazione è garantito dal decoder DVB-T2 già installato.

Solitamente questo modello specifico viene proposto dalla catena di negozi italiana a 1.999 euro ma, fino al 17 dicembre prossimo, scende a 1.099 euro con pagamento effettuabile anche in 3 rate con PayPal senza interessi. La consegna a domicilio è gratuita e prevista per il 21 dicembre con acquisto oggi, 15 dicembre. Altrimenti, si può procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino. Infine, segnaliamo che è possibile richiedere il reso entro 14 giorni dall’acquisto., e che la garanzia base dura 24 mesi.

Sempre da Comet potrete poi trovare Xiaomi 11T Pro a quasi metà prezzo, anch’esso fino al 17 del mese.