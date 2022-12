Sottocosto di Natale Euronics, laptop ASUS con RTX 3060 a 600 euro in meno

Se volete un computer portatile di fascia alta questo è il periodo migliore per acquistarne uno, specie se siete amanti del gaming: oltre al Lenovo con RTX 3050 Ti in sconto da Mediaworld, infatti, da Euronics potete trovare un ottimo ASUS con RTX 3060 a 600 euro in meno, solamente online e fino alla Vigilia di Natale.

Entro il 24 dicembre 2022 grazie al Sottocosto di Natale lanciato da Euronics potrete acquistare il laptop da gaming ASUS G513IM-HN008W a un prezzo molto interessante. Questo modello si presenta con la già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, accompagnata dal processore AMD Ryzen 7 4800H octa-core da massimo 4,2 GHz in Boost, 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB. Il display è da 15,6 pollici Full HD e il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

Al posto dei 1.599 euro di listino potrete acquistarlo a 999 euro grazie a un taglio del 37%; in questa cifra non sono incluse le spese di spedizione, stimate a minimo 9,90 euro a seconda del punto vendita Euronics più vicino alla vostra abitazione. Il pagamento può essere effettuato in tre rate senza interessi con Klarna, pagando 333 euro al mese.

Al contrario di tante altre promozioni incluse nello stesso volantino, Euronics rende questo sconto specifico disponibile esclusivamente online: presso i punti vendita è possibile ottenere uno sconto meno vantaggioso, rendendo l’offerta online la più conveniente nonostante le spese di spedizione aggiuntive.

