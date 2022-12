Sottocosto di Natale Euronics: smart TV Xiaomi 43' al 51% in meno, che prezzo!

Non sembra mai smettere il Sottocosto di Natale proposto da Euronics, attivo dall’8 dicembre scorso e valido fino al 24 del mese. Meglio comunque sfruttare questi giorni per recarsi presso la catena di negozi stellata e acquistare uno smart TV Xiaomi da 43” al 51% in meno, ovvero di oltre 250 euro.

Il televisore interessato è lo Xiaomi MI TV P1 con display da 43 pollici, risoluzione Ultra HD 4K (3.840 x 2.160 pixel) e design senza cornice, con supporto lato video a Dolby Vision, HLG e HDR10, refresh rate pari a 60Hz e codifica Dolby e DTS-HD lato audio. Il sistema operativo installato è Android TV 10 e non manca il decoder DVB-T2 sotto la scocca. Insomma, ha tutto ciò che serve per godersi qualsiasi contenuto multimediale senza particolari pretese.

Da Euronics solitamente questo televisore viene venduto a 518 euro ma, fino alla Vigilia di Natale, potrete acquistarlo a 250 euro con pagamento in unica soluzione o suddiviso anche in tre rate da 83,33 euro senza interessi con Klarna. Nella cifra citata non è però inclusa la consegna a domicilio, per un ammontare a partire da 45 euro. Fortunatamente, presso molteplici punti vendita Euronics in tutta Italia è possibile completare l’acquisto online e procedere con il ritiro in negozio, evitando così la quota aggiuntiva per la spedizione.

In vista dello switch-off del digitale terrestre al quale assisteremo a inizio 2023, questo acquisto è caldamente consigliato a chi deve ancora adeguarsi allo standard DVB-T2.

Sempre da Euronics nel contesto del Sottocosto natalizio potrete trovare anche un laptop ASUS con RTX 3060 a 600 euro in meno.