Sottocosto di Natale Euronics: TV LG OLED da 55' a metà prezzo, 1000 euro di sconto

Finalmente è iniziato il grande periodo di sconti natalizi presso le maggiori catene di distribuzione italiane, con il recente lancio del Sottocosto di Natale Euronics. Presso tali punti vendita, ad esempio, potrete trovare un TV LG OLED da 55 pollici al 50% in meno, solamente fino al 31 dicembre prossimo!

Di quale modello si tratta? Dell’LG OLED55CS6LA.API, appartenente alla gamma distribuita a livello internazionale nel 2022 e dalla diagonale di 55 pollici, come detto in apertura. Il pannello OLED Ultra HD 4K in dotazione supporta le tecnologie video HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ, accompagnate dal Variable Refresh Rate, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync per il gaming, raggiungendo così 120Hz di refresh rate durante l’attività di gioco. Lato audio, invece, si trova la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è webOS 22, e non manca ovviamente il decoder DVB-T2 già installato.

Questo smart TV della società sudcoreana viene venduto da Euronics a 999 euro, al posto dei 1.999 euro di listino; con questo taglio del 50% o, in termini più concreti, di 1.000 euro, è davvero un modello imperdibile. La consegna a domicilio richiede il pagamento a parte di almeno 49 euro in caso di acquisto online; altrimenti, può essere acquistato online e ritirato presso i punti vendita a costo zero. Inoltre, il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi con Klarna.

Se invece preferite un altro televisore di ultima generazione, Trony propone un TV Sony OLED a 400 euro in meno con il suo volantino natalizio “Sconti per le Feste”.