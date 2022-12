Sottocosto di Natale Euronics, Xiaomi Redmi Note 11 costa meno di 200 euro

Ancora una volta torniamo a parlare del Sottocosto Euronics di Natale, volantino valido fino al 24 dicembre prossimo con una vasta gamma di dispositivi in offerta anche al 50%. Questa volta il protagonista è uno smartphone low-cost, per la precisione lo Xiaomi Redmi Note 11 venduto al 28% in meno.

Questo dispositivo mobile della società cinese è uno dei best seller sul mercato smartphone nella fascia inferiore ai 300 euro. Il modello specifico proposto dalla catena di distribuzione stellata ha 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, comunque espandibile tramite scheda microSD, e il chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G come cuore pulsante. La batteria è da 5.000 mAh, mentre il display è un AMOLED da 6,43 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il comparto fotocamera, infine, si compone di quattro sensori sul retro, con principale dalla risoluzione di 50 megapixel, e frontale singolo da 13 MP su notch punch-hole.

Normalmente questo smartphone di fascia media costerebbe 249,90 euro da Euronics, prezzo comunque condiviso da altri negozi italiani; per il Sottocosto, tuttavia, scende a 179,90 euro con pagamento effettuabile in tre rate senza interessi con Klarna. La consegna a domicilio richiede il pagamento di una quota extra pari a minimo 7,90 euro, a seconda della distanza da coprire, ma può essere evitata recandosi presso un punto vendita fisico Euronics e acquistando il dispositivo allo stesso prezzo. O ancora, il pagamento può essere completato online per poi procedere con il ritiro in negozio.

Sempre da Euronics potrete poi trovare anche uno smart TV Xiaomi al 51% in meno.