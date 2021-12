Sottocosto di Natale Mediaworld: fino 530 Euro in meno su 5 ottimi laptop

Con il lancio del Sottocosto di Natale da Mediaworld, valido fino al 19 dicembre, calano nuovamente i prezzi di tantissimi prodotti anche dopo il Black Friday. In questa occasione tratteremo, in particolare, 5 computer portatili in sconto con tagli fino a 530 Euro sul listino.

Il modello più economico da noi notato è il laptop Dell Vostro 3500 M1TD5 scontato da 699 Euro a 499 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero. Si tratta di un computer portatile con CPU Intel Core i3-1115G4 da 3 GHz di frequenza base e 4,1 GHz di clock Turbo, 256 GB di memoria in formato SSD, 4 GB di RAM e schermo LED Full HD da 15,6 pollici. Il sistema operativo al primo avvio è Windows 10 Pro, ma c’è il supporto garantito a Windows 11.

Alternativa poco più costosa è il notebook HP 250 G8 che scende da 749 Euro a 579 Euro, sempre acquistabile con 20 rate a Tasso Zero. Qui troviamo il processore Intel Core i5-1135G7 da 2,4 GHz base e 4,2 GHz Turbo, 256 GB di SSD, 8 GB di RAM e schermo WLED Full HD da 15,6 pollici.

Ora vedremo invece un duo allettante firmato Huawei: il meno costoso è Huawei MateBook D15 con processore Intel Core i5-10210U da 4,2 GHz di clock Turbo, SSD per 512 GB, 8 GB di RAM e schermo LCD Full HD da 15,6 pollici, con prezzo pari a 599 Euro al posto di 749 Euro. Altrimenti, potrete optare per lo Huawei MateBook D14 con display LCD Full HD da 14 pollici, stessi tagli di memoria e processore Intel Core i5-10210U da 4,2 GHz, a 629 Euro anziché 749 Euro.

Chiude la nostra lista odierna il notebook Samsung Galaxy Book Ion che cala da 1.429 Euro di listino a 899 Euro. Questo computer presenta uno schermo Full HD da 13,3 pollici e, sotto la scocca, processore Intel Core i5-10210U accompagnato da 256 GB di SSD e 8 GB di RAM DDR4.

Sempre a proposito di notebook in offerta, presso la medesima catena di distribuzione potrete trovare, nel contesto delle promozioni “Solo per il Weekend” anche un ASUS con RTX 3050 Ti a 300 Euro in meno.