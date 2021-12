Sottocosto di Natale Mediaworld: ecco le Smart TV più interessanti in offerta

Continuano i Sottocosti di Natale di Mediaworld, con interessanti offerte e promozioni sui televisori perfetti per la ricezione delle frequenze DVB-T2. Dopo avervi mostrato l'offerta sulla nuova Smart TV 4K di Xiaomi, vi parliamo di alcuni sconti su TV e Smart TV LG, Sony e Samsung operati dalla catena di tecnologia e elettronica di consumo.

Partiamo dai televisori LG: il primo prodotto che segnaliamo è la Smart TV LG OLED 4K OLED48A16LA 2021, una Smart TV 4K da 48" con tuner DVB-T2 HEVC e di satellitare DVB-S2. Il televisore è dotato di funzionalità smart garantite da WebOS 6.0 e si collega a Google Assistant, Alexa, HomeKit ed AirPlay 2. Inoltre, acquistando il device avrete diritto ad un cashback fino a 300 Euro su una soundbar LG. Il prodotto si trova in offerta a 899 Euro sul sito web di Mediaworld, 500 Euro in meno del prezzo di listino.

Molto simile al modello appena citato è la Smart TV LG OLED 4K OLED65A16LA 2021, un televisore che condivide con il modello da 48" tutte le funzioni di connettività e lo stesso tuner DVB-T2 e DVB-S2, ma che ha uno schermo di dimensioni decisamente più grandi, pari a 65". La TV è in offerta a 1.499 Euro, anche in questo caso 500 Euro in meno del prezzo di listino. Infine, tra le TV LG in offerta vi è anche la Smart TV LG 55UP76706LB.API da 55": si tratta di una Smart TV con risoluzione 4K, tuner DVB-T2 HEVCe per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare. Il refresh rate del televisore è invece da 60 Hz, mentre il suo prezzo è di 499 Euro.

Passando ai televisori Sony, vi segnaliamo la Smart TV Sony OLED KE48A9 da 48" e con risoluzione 4K, disponibile a 1.299 Euro, con uno sconto di 350 Euro rispetto al prezzo originale, pari a 1.649 Euro. Oltre al tuner DVB-T2 HEVC e al DVB-S2 per il satellitare, la TV possiede un interessante refresh rate da 100 Hz. Sempre di Sony è poi la Smart TV Sony OLED XR65A90J da 65": le enormi dimensioni dello schermo, insieme al refresh rate da 120 Hz e alla predisposizione al gaming su PlayStation 5, giustificano il prezzo di listino del prodotto, pari a 3.499 Euro, scontato tuttavia a 2.795 Euro per le festività natalizie.

Infine, tra i televisori Samsung in sconto vi segnaliamo due Smart TV della serie Crystal UHD 4K, ovvero la Samsung Crystal UHD 4K UE65AU7170 Titan Gray 2021 e la Samsung Crystal UHD UE43AU9070 Black 2021: in entrambi i casi parliamo di Smart TV 4K uscite nel 2021, la prima con diagonale dello schermo da 65" e la seconda da 43". Le due TV sono dotate di tuner DVB-T2 e di satellitare DVB-S2, mentre il loro prezzo si attesta rispettivamente a 635 Euro (per il modello da 65") ed a 499 Euro (per il modello da 43")