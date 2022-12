Sottocosto di Natale Unieuro: smart TV Xiaomi low-cost in offerta a 150 euro

Il volantino del Sottocosto di Natale lanciato da Unieuro nella giornata di ieri e valido fino al 17 del mese include, tra i tanti prodotti d’informatica ed elettronica in sconto, uno smart TV Xiaomi da 32 pollici a 150 euro, grazie a un taglio di prezzo del 39%. Vediamo nel dettaglio questa promozione e il dispositivo interessato.

Il televisore rilanciato dalla catena di distribuzione italiana a tale prezzo è il modello Xiaomi P1E, dotato di un pannello HD Ready da 32 pollici (dunque con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) il cui refresh rate nativo è di 60Hz. Lato video non si nota la compatibilità con tecnologie come HLG o HDR10, mentre lato audio figurano le codifiche DTS e Dolby Digital per le casse da 10W. Il sistema operativo è Android TV, con applicazioni preinstallate come Amazon Prime Video, Netflix e YouTube. Naturalmente, il decoder DVB-T2 è già installato nel televisore.

Il prezzo a cui viene venduto, come già citato, è pari a 150 euro; o meglio, a 149,99 euro. Il prezzo di listino, invece, è di 249,90 euro. Il pagamento può essere completato comodamente in tre mensilità a tasso zero secondo i piani di Klarna e PayPal, mentre la consegna a domicilio viene garantita a costo zero in caso di acquisto online, ma richiede l’attesa di almeno una settimana per ricevere a casa il televisore. In alternativa, si può procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita Unieuro più vicino.

Nella giornata odierna, 9 dicembre 2022, anche Mediaworld ha lanciato il Sottocosto natalizio.