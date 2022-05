Sottocosto Online Euronics, Android TV DVB-T2 scende sotto 200 Euro: sconto del 41%!

State ancora cercando uno smart TV compatibile con lo standard DVB-T2 del digitale terrestre a un prezzo conveniente? Il Sottocosto Online attivo da Euronics ha la promozione perfetta per voi: un Android TV scontato a meno di 200 Euro grazie a un taglio di prezzo del 41%!

Il televisore a cui stiamo facendo riferimento è il Nikkei NI32HG7NA9 venduto a 189 Euro al posto di 319 Euro, con addirittura consegna gratuita a domicilio in caso di acquisto in queste ore e prima del 7 maggio 2022, data in cui l’offerta è destinata a terminare.

Questo TV si presenta con uno schermo LED HD Ready, quindi con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel, da 32 pollici e con frequenza di aggiornamento pari a 50 Hz. Notiamo poi la compatibilità con la tecnologia HDR o High Dynamic Range e la dotazione di un decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione, mentre il sistema operativo è Android TV e lato audio troviamo il decoder Virtual Dolby. Insomma, non sarà un televisore eccellente ma decisamente interessante per il prezzo a cui viene proposto.

L’offerta è allettante ma presenta anche alcuni limiti, in quanto l’acquisto va obbligatoriamente effettuato online tramite il sito Euronics e non presso i centri di distribuzione.

