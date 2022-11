Sottocosto Online Euronics, smart TV Samsung Neo QLED 2022 a oltre 1.000 euro in meno

Mentre il volantino Speciale Audio-Video di Euronics, da cui abbiamo ripreso 4 smart TV LG in offerta, si avvicina alla sua conclusione, Euronics propone il Sottocosto con scadenza fissata al 6 novembre. All’interno di questa iniziativa promozionale attiva soltanto online troviamo, in particolar modo, un TV Samsung Neo QLED a 1.050 euro in meno.

Il televisore che analizzeremo in questa occasione è il modello Samsung QE65QN90B appartenente alla linea Neo QLED 4K del 2022. Il pannello in dotazione è da 65 pollici con risoluzione Ultra HD 4K e frequenza di aggiornamento pari a 100Hz. Lato video troviamo le tecnologie HDR10+ Adaptive e HDR10+ Gaming, oltre a HLG e AMD FreeSync Premium Pro per il gaming. Lato audio abbiamo la codifica Dolby Atmos per gli altoparlanti da 60W, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen. In caso di attività di gioco, con le porte HDMI si accede al boost del refresh rate a 120Hz.

Questo televisore normalmente costa 2.799 euro ma Euronics, con il Sottocosto Online, lo propone a 1.749 euro per un risparmio del 37%. La consegna a domicilio non è però inclusa nel prezzo, e richiede il pagamento di una quota aggiuntiva a partire da 49 euro. Tuttavia, acquistandolo online con ritiro in negozio è possibile accedere a uno sconto ulteriore che porta questo TV Samsung Neo QLED a 1.699,99 euro. Se volete effettuare il pagamento in più rate, infine, è possibile farlo con Klarna tramite un piano a 3 mensilità senza interessi.

