Sottocosto Online Euronics, ultime ore per Samsung Galaxy S21+ a 380 Euro in meno

Il Sottocosto Online di Euronics per maggio 2022 si concluderà domani, 7 maggio 2022, dopo otto giorni dal suo avvio. Abbiamo già visto diverse offerte promozioni in tale contesto ma, giusto per concludere in bellezza, eccovi Samsung Galaxy S21+ in offerta a un prezzo piuttosto competitivo.

Il dispositivo mobile collocato nel mezzo della serie di smartphone ammiraglia lanciata a inizio 2021 è dotato di uno schermo Infinity-O Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione pari a 2400x1080 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, mentre sotto la scocca troviamo come cuore pulsante il chipset octa-core Exynos 2100. Ad accompagnarlo sono, dunque, 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, assieme a una batteria da 4.800 mAh. Infine, la fotocamera è caratterizzata da tre sensori posteriori (12 MP principale Dual Pixel + 12 MP ultra-grandangolare + 64 MP tele) e uno anteriore da 10 MP.

Euronics fino alle 23:59 di domani lo propone a 699 Euro, per un risparmio del 35% rispetto ai 1.079 Euro di listino. Se a ciò aggiungiamo anche la consegna a domicilio si arriva a 706,90 Euro; ricordiamo, infatti, che per acquistare Samsung Galaxy S21+ a tale prezzo è necessario effettuare l’intera procedura di acquisto online, quindi non vale la procedura “Prenota e ritira”.

Intanto da Euronics ricordiamo che sono attivi anche gli LG Days validi fino a domani, 7 maggio 2022.