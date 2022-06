Al via il Sottocosto Trony: sconti su tantissimi prodotti fino al 25 Giugno 2022

Nella giornata di ieri è trapelato il nuovo volantino di Trony che, dalla giornata di oggi, è diventato ufficialmente attivo in moltissimi punti vendita sparsi per la Penisola. Andiamo quindi a vedere quali sono le promozioni più interessanti.

L’aspirapolvere Dyson V8 Motorhead è disponibile a 279 Euro, il 20% in meno rispetto ai 349 Euro di listino, con solo 1000 unità disponibili.

Tra i televisori, l’LG OLED 55C1 da 55 pollici viene proposto a 979 Euro, il 42% in meno dai 1699 Euro di listino, ma richiedendo il bonus rottamazione del Governo Italiano il prezzo cala di altri 100 Euro ad 879 Euro. Interessante anche la promozione sul Panasonic TX-55JX600E da 55 pollici, che è disponibile a 399 Euro, il 27% in meno rispetto ai 549 euro precedenti. Restando in ambito OLED, invece, segnaliamo il 48OLED806 da 48 pollici di Philips a 799 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte è disponibile ad 849 Euro, l’8% in meno dai 929 Euro di listino, mentre il Galaxy A22 5G è disponibile a 179 Euro. L’Oppo A94 5G invece viene proposto a 259 Euro, il 29% in meno rispetto ai 369 Euro precedenti.

Fronte smartwatch, lo Xiaomi Watch Lite passa a 47,90 Euro, mentre Xiaomi Band 5 a 14,90 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.