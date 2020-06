Sottocosto Unieuro: 100 Euro di sconto sulla GoPro HERO7 Black

Dopo l'offerta sul TV Samsung QLED di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, torniamo sul sito di Unieuro per un'altra offerta proposta dalla catena di distribuzione.

Quest'oggi infatti segnaliamo uno sconto molto interessante sulla GoPro HERO7 Black, che può essere acquistata a 249,99 Euro rispetto ai 349,99 Euro, per un risparmio di 100 Euro, pari al 28%.

L'action cam della società di Woodman è robusta ed impermeabile, e resiste fino a 10 metri, ma supporta anche quindici comandi vocali per avviare la registrazione. E' anche possibile effettuare dirette streaming su Facebook Live ed altri social network, che consentono di condividere i momenti direttamente sul proprio profilo. A livello tecnico, è in grado di realizzare video in 4K a 60 fps, e scattare foto da 12 megapixel che riproducono fedelmente la magia del quotidiano. Presente anche la modalità slow motion professionale con video a 1080p e 240fps e l'elevata frequenza dei fotogrammi. HERO7 Black è anche di taggare i video con volti, luoghi ed azioni, per effettuare l'editing direttamente da GoPro App. Tutti i contenuti infatti vengono trasferiti direttamente su GoPro App in modo tale che si possano condividere rapidamente via SMS, Facebook, Twitter o Snapchat.

E' anche disponibile la consegna a domicilio ed il ritiro gratuito.