Sottocosto Unieuro: 12% di sconto sul monopattino elettrico di Xiaomi

Nel nuovo Sottocosto di Giugno di Unieuro c'è un'interessante offerta sul monopattino elettrico di Xiaomi, su cui è possibile risparmiare il 12% rispetto al prezzo di listino.

Lo Xiaomi Mi Electric Scooter infatti è disponibile al prezzo di 349 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 399 Euro di listino. Si tratta di una promozione molto interessante, che si aggiunge al bonus bici del Governo di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nella sezione dedicata.

Il monopattino è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 chilometri orari, e supporta un carico massimo di 100 chilogrammi. Si tratta ovviamente di un monopattino ripiegabile, che quindi può essere riposto in un armadio o in ufficio. Con una singola ricarica garantisce un'autonomia di 30 chilometri; le ruote sono gonfiabili da 8,5 pollici. E' presente anche un impianto frenante con freno a disco, mentre il telaio è in alluminio.

Il motore ha una potenza di 250W, mentre la batteria è da 7800 mAh agli ioni di litio, caricabile in circa cinque ore.

Unieuro garantisce anche la consegna a casa gratuita e la possibilità di ritirarlo direttamente nel magazzino più vicino.