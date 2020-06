Sottocosto Unieuro: 300 Euro di sconto su una bici elettrica Smartway

Nel nuovo Sottocosto proposto da Unieuro, che scadrà nei prossimi giorni, troviamo anche un'interessante offerta su una bicicletta elettrica, su cui la catena di distribuzione consente di risparmiare 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

La bici in questione è la Smartway M1-L0FD2-K, ed è disponibile a 799 Euro, rispetto ai 1.099 Euro di listino, appunto per un risparmio di 300 Euro (pari al 27%).

A livello tecnico, siamo di fronte ad una bici con un motore da 250W che è in grado di raggiungere, con la modalità e-bike attiva, i 25 chilometri orari e garantisce un'autonomia per massimo 50 chilometri con una carica completa da 6 ore. La bici è a sette rapporti ed include delle ruote da 20". Il telaio è interamente composto in acciaio.

Unieuro consente anche di godere della consegna a domicilio gratuita o del ritiro in negozio a spese zero. Ricordiamo che è possibile richiedere il bonus mobilità 2020 per l'acquisto di bici e monopattini elettrici, a patto che rispettiate i requisiti previsti dal Governo nel Dl rilancio. In questo modo lo Stato rimborserà il 60% del totale pagato, ma la richiesta dovrà essere presentata attraverso l'applicazione dedicata che ancora non è stata pubblicata. Per questo motivo vi ricordiamo che è necessario conservare la fattura al momento dell'acquisto.