Sottocosto Unieuro: 35% di sconto su un notebook Lenovo

In occasione del Sottocosto targato Unieuro, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un laptop a marchio Lenovo da 15 pollici.

Si tratta del Lenovo IdeaPad 3, nella configurazione con 15 pollici di schermo, processore Intel Core i5-1155G7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB. Il computer portatile viene proposto a 539 Euro, con un risparmio del 36% rispetto agli 849,90 Euro imposti dal produttore. La catena di distribuzione permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 176,66 Euro con Klarna o PayPal, da scegliere direttamente al momento del pagamento.

La consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, è prevista tra il 29 Luglio ed il 1 Agosto 2023 per coloro che effettuano l’ordine oggi, mentre il ritiro in negozio varia a seconda del punto vendita scelto al momento della finalizzazione dell’ordine. Possibile aggiungere anche l’assistenza aggiuntiva della durata di 12 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, e che ha un costo di 115,49 Euro.

