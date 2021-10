Sottocosto Unieuro: 36% di sconto + extra sconto del 5% su alcuni TV LG OLED

Dopo aver parlato dell'offerta Unieuro sul TV LG OLED, su cui è possibile risparmiare 850 Euro rispetto al prezzo di listino, andiamo nuovamente a spulciare il volantino della catena di distribuzione che propone una serie di offerte altrettanto interessanti su altri TV LG OLED.

Il TV LG OLED 48A1 da 48 pollici viene proposto a 949 Euro, con un risparmio del 36% rispetto ai 1499 Euro di listino, ma aggiungendolo nel carrello viene applicato uno sconto extra del 5% da finalizzare al momento dell'acquisto.

Interessante anche lo sconto sull'OLED 65A1 da 65 pollici, della stessa gamma 2021: in questo caso la riduzione applicata da Unieuro è del 29% rispetto al prezzo di listino e può essere acquistato a 1699 Euro, rispetto ai 2399 Euro imposti dal produttore. Non è previsto alcuno sconto extra, almeno in questo caso.

Infine, sempre della stessa gamma, segnaliamo anche lo sconto sull'LG OLED 77A1 da 77 pollici, che passa a 2899 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 3899 Euro di listino.

In tutti e tre i casi, è anche possibile aggiungere l'assistenza aggiuntiva della durata di 36 mesi direttamente nel carrello, spuntando l'apposita casella. I costi variano ovviamente a seconda del modello. Il ritiro in negozio è gratuito.