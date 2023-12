Sottocosto Unieuro: 500 Euro di sconto su laptop Lenovo Yoga con RTX 4060

Col il Sottocosto di Unieuro che scadrà il prossimo 16 Dicembre 2023, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un laptop della gamma Lenovo Yoga, su cui si può risparmiare un’ottima somma di mercato.

Si tratta del Lenovo Yoga 9 Pro Ultrathin, che viene proposto a 2299 Euro, in calo dai 2799 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate con Klarna da 766,33 Euro a tasso zero ed interessi zero. La consegna invece è gratuita e stimata tra il 12 ed il 14 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio varia a seconda del negozio scelto. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l’assistenza aggiuntiva di 12 mesi che ha un prezzo di 175,99 Euro.

La configurazione in questione è dotata di uno schermo da 16 pollici, con processore Intel Core i7-1370H, 16GB di RAM, ed SSD da 1 terabyte, mentre come scheda grafica è presente la NVIDIA GeForce RTX 4060.

Disponibili anche bundle con Microsoft 365 Personal, mouse come il Logitech MX Master 3S ed altri. Ovviamente, il consiglio è di procedere a stretto giro di orologio con l’ordine in caso d’interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out.