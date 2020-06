Sottocosto Unieuro: 58% di sconto sul TV Samsung QLED Q85R da 55'

Interessantissima promozione nel nuovo Sottocosto Online di Unieuro, che scadrà il 14 Giugno prossimo. La catena di distribuzione consente di acquistare a prezzo ridotto un tv Samsung con pannello QLED da 55 pollici, ovviamente 4K.

Il modello in questione fa parte della linea Q85R del 2019, e può essere acquistato a 999 Euro, il 58% in meno rispetto ai 2.399 Euro, per un risparmio di 1.400 Euro.

Il TV include il processore Quantum 4K che utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare le prestazioni in tempo reale in base ai contenuti ed alle condizioni di visione. Come altri modelli della stessa linea, anche questo beneficia dell'Ultra Viewing Angle, che permette di ottenere una resa visiva ottimale anche guardando il televisore di lato, mentre per la retroilluminazione è presente il Direct Full Array 8X, che garantisce un alto livello di precisione. A questo si aggiunge il Quantum HDR 1500 che è in grado di creare contrasti più profondi ed amplificare la luminosità. Fronte gaming, troviamo la tecnologia FreeSync (VRR) che riduce il ritardo dalla ricezione del segnale, un aspetto particolarmente interessante durante le sessioni di gaming.

La disponibilità sembra essere ampia, ed Unieuro garantisce anche la consegna ed il ritiro gratuito. Nella scheda leggiamo che è anche possibile aggiungere l'assistenza supplementare a 159,99 Euro.