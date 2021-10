Il Sottocosto Unieuro continua fino al 27 Ottobre, con tantissime offerte

Dopo aver parlato delle offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione d'elettronica è ancora protagonista in giornata odierna. A sorpresa, infatti, è stato prorogato il Sottocosto che ha tenuto compagnia nelle ultime settimane gli utenti.

Fino al 27 Ottobre 2021, solo online, gli utenti avranno la possibilità di godere del "Sottocosto Solo Online", che propone un'ampia scelta di offerte su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Il Samsung Galaxy A22 4G è disponibile a 189,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 239,90 Euro di listino. Tra le promozioni segnaliamo anche Huawei Watch GT 2 a 109,99 Euro, con un risparmio in questo caso del 52% rispetto ai 229,99 Euro imposti dal produttore.

In sconto anche la GoPro Hero9 Black, a 379,90 Euro, con una riduzione dell'11% se si prende in considerazione che di listino costa 429 Euro.

Il Lenovo Tab M10 Plus, invece, è disponibile a 149,90 Euro, il 34% in meno rispetto ai 229,90 Euro precedenti.

Non mancano ovviamente i laptop: segnaliamo la promozione sul Lenovo IdeaPad 3 a 429,90 Euro, 100 Euro in meno se si prende in considerazione che il prezzo imposto da Lenovo è di 529,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta nell'ambito del Sottocosto Unieuro può essere consultata direttamente a questo indirizzo.