Il Sottocosto di Unieuro continua: offerte incredibili fino al 9 Agosto

Il Sottocosto di Unieuro continua solo online, e propone una serie di offerte molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica, fino al prossimo 9 Agosto 2023. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le promozioni più interessanti.

L’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo del 19% rispetto al prezzo consigliato di 1029 Euro, e può essere acquistato in varie colorazioni. Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G invece è disponibile a 379 Euro, il 24% in meno rispetto ai 499,90 Euro imposti dal produttore. Sempre in ambito mobile, segnaliamo anche il Samsung Galaxy Tab S7 FE da 64 gigabyte con 4GB di RAM a 399,90 Euro, il 42% in meno dai 699,90 Euro di listino. In sconto anche l’iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte a 1279 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1489 Euro imposti dal produttore.

Tra i TV, invece, lo Xiaomi 43A2 da 43 pollici 4K passa a 249,90 Euro, il 44% in meno dai 449,90 Euro di listino, mentre il Samsung Series 6 TV QLED da 43 pollici passa a 399 Euro, con un risparmio del 50% dai 799,90 Euro di listino.

Fronte laptop, il Lenovo IdeaPad 3 nella configurazione con schermo da 15 pollici, Intel Core i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 539 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

