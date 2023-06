Il Sottocosto Unieuro continua online fino al 14 Giugno 2023 con tanti sconti

Il Sottocosto di Unieuro prosegue solo online, fino al 14 Giugno 2023. La catena di distribuzione d'elettronica ed informatica infatti propone una serie di offerte molto interessanti su tantissimi prodotti.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino, mentre Apple Watch SE nella variante GPS Only con cassa da 40mm è disponibile a 249 Euro, con un calo del 19% dai 309 Euro imposti dal produttore, mentre il modello da 44mm passa a 289 Euro. iPhone 14 Pro da 128 gigabyte invece può essere acquistato a 1149 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1339 Euro precedenti.

Il Dyson V10 Origin è disponibile a 329 Euro, il 31% in meno dai 479 Euro precedenti.

Tra gli altri smartphone in offerta segnaliamo il Samsung Galaxy A54 5G a 399,90 Euro, il 29% in meno rispetto ai 569,90 Euro di listino, mentre il Galaxy A52s passa a 269 Euro, con un risparmio del 29% confrontato al prezzo di 379,90 Euro di listino.

In sconto segnaliamo anche le Samsung Galaxy Buds Live a 49,99 Euro: in questo caso l'offerta è molto interessante se si tiene conto che di listino costano 169,99 Euro.

Tra i TV, spicca l'offerta sull'LG OLED 55CS6LA da 55 pollici ad 899,90 Euro, il 47% in meno dai 1699 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.