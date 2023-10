Il Sottocosto Unieuro continua online: sconti fino al 25 Ottobre

Nuova promozione di Unieuro, che fa continuare il Sottocosto online fino al prossimo 25 Ottobre 2023 con un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Le offerte abbracciano tantissimi dispositivi d’elettronica ed informatica.

Il TV Xiaomi 32A2 da 32 pollici è disponibile a 159,99 Euro, in calo del 35% dai 249,90 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche il Samsung The Frame da 32 pollici a 32LS03B da 32 pollici a 282 Euro, dai 599,90 Euro di listino.

In offerta però troviamo tantissimi smartphone: il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte può essere portato a casa a 999 Euro, in calo del 32% dai 1479 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro da 256 gigabyte viene proposto a 249 Euro, con un risparmio del 37% dai 399,90 Euro di listino. Tra gli sconti segnaliamo anche il Samsung Galaxy A54 5G a 389 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 569,90 Euro. In sconto anche lo Xiaomi Redmi 12C da 32 gigabyte, a 79,99 Euro, il 46% in meno rispetto ai 149,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sul pagamento e la spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotit.