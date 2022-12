Il Sottocosto Unieuro continua solo online: sconti fino al 27 Dicembre 2022

In aggiunta ai Natalissimi di Unieuro che continueranno fino al 24 Dicembre 2022, la catena di distribuzione ha prorogato il Sottocosto che fino al 27 Dicembre 2022 propone solo sul proprio sito web un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite viene proposto a 109,99 Euro nella versione con 32 gigabyte di memoria interna, mentre il Galaxy Tab S6 Lite 2022 è disponibile a 279,90 Euro, in calo del 30% dai 399,90 Euro di listino.

Tra gli smartphone segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 11 a 189,99 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 11S è disponibile in offerta a 199,99 Euro.

In sconto segnaliamo anche l’HP 15s, nella versione da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte, a 529,90 Euro rispetto ai 699,90 Euro di listino. Sempre fronte laptop, è molto interessante anche la promozione sul Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici con Intel Celeron 5 ed SSD da 128 gigabyte, a 199,99 Euro dai 349,90 Euro di listino.

L’Amazfit GTR 2e invece passa a 69,99 Euro, in calo rispetto ai 129,99 Euro di listino. Per coloro che sono alla ricerca di indossabili, è disponibile in offerta anche lo Xiaomi Redmi Smart Band Pro da 29,99 Euro ed Huawei band 7 a 39,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.