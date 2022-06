Sottocosto Unieuro, laptop da gaming Acer Nitro con RTX 3060 in promozione!

Coloro che sono alla ricerca di un nuovo computer portatile di fascia alta, magari per gaming, in queste settimane di giugno troveranno molti modelli disponibili a prezzi allettanti. Su Amazon, ad esempio, ci sono due Huawei MateBook in offerta; da Unieuro, invece, è possibile acquistare un Acer Nitro 5 con RTX 3060 a 400 Euro in meno.

La promozione in questione rientra nel Sottocosto Unieuro rinnovato ieri, 7 giugno 2022, con sconti fino al 60% su parecchi prodotti fino al 16 giugno prossimo. Nel caso specifico del laptop da gaming Acer citato si parla di un taglio da 1.599 Euro a 1.199 Euro, con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi tramite PayPal e consegna a domicilio gratuita.

Scendendo nei minimi dettagli, questo Acer Nitro 5 presenta la detta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 accompagnata dal processore Intel Core i7-11800H operante a massimo 4,6 GHz, 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz SSD singolo da 512 GB e schermo LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 144Hz. Il sistema operativo alla prima accensione, invece, è Windows 11 Home.

Rammentiamo nuovamente che il Sottocosto è attivo esclusivamente online e che, per tale ragione, recandovi presso i punti vendita fisici Unieuro non troverete questa offerta.

Nel contesto del Sottoprezzo Unieuro, invece, potrete trovare smartwatch Huawei e Samsung in sconto.