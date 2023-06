Sottocosto Unieuro: le migliori promozioni su iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max

Continua il Sottocosto di Unieuro, che scadr√† il 4 Giugno 2023 e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica. Tra i protagonisti troviamo anche gli iPhone 14.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibili in varie colorazioni al prezzo di 829 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino imposti dal produttore di Cupertino.

In sconto troviamo anche iPhone 14 Pro da 128 gigabyte, che passa al prezzo di 1149 euro, il 14% in meno rispetto ai 1339 Euro di listino.

iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte invece viene proposto a 1399 Euro, con una riduzione del 13% se si confronta con i 1619 Euro previsti dal listino Apple.

La lista completa dei prodotti in offerta nel Sottocosto Unieuro può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. la catena di distribuzione dà anche la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero con Klarna o PayPal: è possibile scegliere l’opzione più congeniale alle proprie esigenze direttamente al momento del pagamento.

Per le condizioni e tempi di spedizione e ritiro nei vari punti vendita, vi rimandiamo invece alle pagine dei singoli prodotti.