Sottocosto Unieuro: i migliori sconti su TV OLED di LG e QLED di Samsung

E' partito ieri il nuovo Sottocosto di Unieuro, che fino al 2 Agosto 2020 consentirà di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi nella nostra notizia ci soffermiamo sui televisori.

Partendo dall'OLED, l'LG OLED55B9SLA da 55 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 1199 Euro, per un risparmio del 25% rispetto ai 1599 Euro di listino.

Tra i QLED citiamo il TCL 55C715 da 55 pollici a 549 Euro, rispetto ai 799 Euro imposti dal produttore nel proprio listino, mentre per quanto riguarda Samsung il QLED 8K Q950R da 55 pollici del 2019 è disponibile in sconto a 1699 Euro, per un risparmio del 51% dai 3499 Euro di Samsung.

Non mancano all'appello i TV 4K non OLED o QLED. In questo frangente citiamo il Samsung Series 7 UE55TU7170U da 55 pollici Ultra HD 4K che è disponibile a 449 Euro, per un risparmio di 100 Euro netti rispetto ai 549 Euro precedenti. Citiamo anche l'offerta sull'LG 43UM7050PLF da 43 pollici 4K Ultra HD a 299 Euro, ed il Sony KD-43XH81 da 43 pollici a 599 Euro.

Per quanto riguarda la disponibilità ed eventuali promozioni sulla consegna gratuita, vi rimandiamo come sempre alle schede dei singoli prodotti, per tutte le inforamzioni del caso. Le offerte saranno disponibili fino al 2 Agosto.