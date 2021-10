Sottocosto Unieuro, quante ottime offerte su smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Sony!

Questa è l’ultima settimana del Sottocosto Unieuro lanciato lo scorso venerdì in risposta alla omonima iniziativa proposta dalla rivale Mediaworld. Nel contesto di questa iniziativa è possibile trovare sconti importanti su smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Sony, con tagli pari anche a 500 Euro sul prezzo di listino.

Si parte dal Samsung Crystal UHD UE55AU7170 2021, televisore scontato da 749,90 Euro a 499,90 Euro. Questo è un modello dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto alle tecnologie HLG e HDR10+ lato video, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Infine, il sistema operativo è TizenOS. Con l’unica differenza delle dimensioni del display e del prezzo troviamo invece Samsung Series 9 UE65AU9070 2021, con diagonale pari a 65 pollici e costo pari a 799,90 Euro anziché 1.199 Euro.

Alternativa interessante è Samsung Series 6 QE43Q60A 2021, dotato invece di un pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con supporto a HDR10+, Quantum HDR e Dolby Digital Plus. Anche in questo caso il sistema operativo è il proprietario Tizen, ma il prezzo è pari a 599,90 Euro contro i 799,90 Euro di listino. Sempre a 799,90 Euro ma al posto di 1.299 Euro è possibile aggiudicarsi anche Samsung QLED QE55Q70A 2021, smart TV con pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto a HLG e HDR10+ e decoder audio Dolby Digital Plus.

Passando invece agli smart TV Sony, citiamo di seguito due modelli particolarmente interessanti. Innanzitutto, Sony BRAVIA KD50X81J 2021 è un Android TV con schermo LCD Ultra HD 4K da 50 pollici e tecnologia Motionflow XR, supporto lato video a HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Il prezzo è pari a 699,90 Euro anziché 899,90 Euro.

Il secondo modello Sony e ultimo TV che vedremo oggi è Sony BRAVIA XR55X90J 2021, scontato da 1.499 Euro a 999 Euro. Qui troviamo un display LCD Full-Array Ultra HD 4K da 55 pollici con sistema operativo Google TV, ovvero Android 10, supporto a Dolby Atmos lato audio e HLG / HDR10 / Dolby Vision lato video. Questo e tutti i modelli citati in precedenza supportano gli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Sempre nel contesto del Sottocosto Unieuro è possibile trovare anche tanti sconti su dispositivi Apple.