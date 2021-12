Sottocosto Unieuro: prezzi pazzi su diversi smartwatch, fino al 53% in meno

Se siete a caccia di dispositivi wearable a prezzi intriganti, il Sottocosto Unieuro valido fino al 19 dicembre ha le offerte che faranno al caso vostro. Proprio fino a tale data potrete trovare ben 5 smartwatch con sconti fino al 53%, con cifre che partono da soltanto 39,99 Euro per i modelli più economici.

Procedendo in ordine di prezzo ci imbattiamo innanzitutto sullo Xiaomi Mi Watch Lite con schermo LCD da 1,4 pollici di diagonale, risoluzione pari a 320 x 320 pixel e luminosità pari a 350 cd/m². Il software in dotazione è compatibile con smartphone Android e iOS, e offre una vasta serie di funzionalità sportive per il monitoraggio della propria attività fisica. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5 ATM, ha una batteria da 230 mAh e non manca anche il modulo GPS. Il prezzo è quello indicato in apertura, 39,99 Euro al posto di 69,99 Euro.

Spendendo 59,99 Euro al posto di 129,99 Euro, invece, potrete aggiudicarvi lo smartwatch Amazfit GTS con display AMOLED da 1,65 pollici con cassa da 43 mm. Compatibile anch’esso con smartphone Android e iOS, ha il modulo GPS, una batteria da 220 mAh e garantisce l’impermeabilità fino a 40 m. Questo modello monitora allo stesso modo la frequenza cardiaca e supporta molteplici modalità sportive.

Coloro che sono alla ricerca di un modello dal design più elegante potranno optare per Huawei Watch GT 2 da 46 mm, venduto a 109,99 Euro anziché 229,99 Euro. Qui troviamo uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione pari a 454 x 454 pixel, sensore cardiofrequenzimetro, saturimetro, GPS, compatibilità con Android e iOS e batteria da 455 mAh.

Alternativa ulteriore è Huawei Watch GT 2 Pro, sempre da 46 mm, scontato da 299,99 Euro a 179,99 Euro. La differenza chiave rispetto al modello precedente è la realizzazione del quadrante in vetro zaffiro e della scocca in titanio, mentre il retro è in ceramica. Si tratta quindi di un modello premium sotto ogni punto di vista, dalle specifiche pressoché identiche a Huawei Watch GT 2.

Chiude la lista Samsung Galaxy Watch 4 da 40 mm, smartwatch proposto da Unieuro a 219,90 Euro al posto di 269,90 Euro. Il display è un Super AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione pari a 396 x 396 pixel, c’è il modulo GPS, supporto a NFC e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

In conclusione, riteniamo doveroso ricordare ai lettori che presso la medesima catena di distribuzione ha corso anche il volantino "Natalissimi" con prezzi ottimi su smartphone Xiaomi e OPPO.