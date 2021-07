Sottocosto Unieuro: sconti su iPhone, iPad, Apple Watch e MacBook

Nell'ambito del nuovo Sottocosto di Unieuro, la catena di distribuzione propone un'ampia gamma di prodotti Apple a prezzi scontati. Tra le offerte troviamo infatti iPhone, iPad, Apple Watch ma anche MacBook ed AirPods. Vediamo di cosa si tratta.

iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile a 789 Euro, il 20% in meno rispetto ai 989 Euro di listino, mentre l'iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte passa a 1199 Euro, con un risparmio del 6% se si confronta con i 1289 Euro imposti dal produttore. iPhone 12 Mini, sempre da 128 gigabyte, invece passa a 729 Euro: in questo caso il risparmio è del 17% rispetto agli 889 Euro.

Tra gli Apple Watch, invece, segnaliamo Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 40mm in alluminio a 369 Euro, il 15% in meno rispetto ai 439 Euro imposti dal produttore di Cupertino, mentre la variante da 44mm passa a 399 Euro.

Il MacBook Air con chip M1 con GPU 7-core, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM invece è disponibile a 977 Euro, con una riduzione del 15% rispetto ai 1159 Euro di listino.

L'iPad da 10,2 pollici di ottava generazione, WiFi Only con 32 gigabyte di memoria invece è disponibile a 329 Euro. Infine, segnaliamo le AirPods Pro a 189,90 Euro