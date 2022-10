Sottocosto Unieuro, smart TV Samsung QLED 4K 2022 a ben 500 euro in meno

Una delle promozioni più interessanti incluse nel volantino Sottocosto di ottobre 2022 da Unieuro riguarda uno smart TV Samsung QLED 4K del 2022 venduto al 38% in meno, fino al 16 del mese. Vediamo il televisore nel dettaglio e tutte le informazioni per l’acquisto.

Il TV interessato è il modello Samsung QE55Q70B appartenente alla Series 7, con display QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale e dal refresh rate nativo pari a 100Hz. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR10+ e AMD FreeSync Premium Pro per il gaming assieme alla modalità di bassa latenza automatica. Il sistema operativo, naturalmente, è la piattaforma proprietaria Tizen.

Normalmente questo televisore costerebbe 1.299 euro ma, come anticipato in apertura, fino al 16 ottobre prossimo sarà possibile acquistarlo a 799 euro grazie a un taglio del 38%. Il pagamento potrà essere completato in unica soluzione o in 3 rate senza interessi grazie a Klarna e PayPal. Inoltre, la consegna a domicilio è gratuita.

Se quindi state cercando un televisore di ultima generazione a un prezzo particolarmente accessibile, questa è l’offerta che potrebbe fare al caso vostro. Non vi resta che visitare il sito di Unieuro e procedere con l’acquisto online e, eventualmente, selezionare il ritiro in negozio se non volete aspettare troppo tempo per averlo a casa.

Sempre nello stesso volantino c’è anche la Xiaomi Redmi Smart Band Pro al 40% in meno.